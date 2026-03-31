Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Увидел в ленте у коллеги из журнала «Коммерсантъ Weekend» в паблике «Подвижный редактор» фотографии из Казани с замерзшей Волгой. И вспомнил, как пару лет назад в летнюю отпускную пору побывал в Татарстане. Как раз на Волге, в том самом месте, где она сливается с гораздо большей здесь по размеру Камой. Даже дальнего ее берега не видно. А у Волги вон он — огромный утес над поселком Камское Устье — виден практически невооруженным глазом. Жили мы в большом селе Атабаево, в доме на улице Набережной. Из окон было видно и Каму, где далеко по фарватеру шли огромные баржи, и Волгу с утесом, по которой шныряли частные катерки и рейсовые ракеты на подводных крыльях. Они неслись из Казани в сторону древнего Булгара, столицы Волжской Булгарии.

А вообще-то, с 1957 года все это — водная гладь Куйбышевского водохранилища, третьего в мире по площади. Именно в этом месте оно наиболее широкое — от 40 до 44 км. Воды вокруг много, а подойти к ней очень трудно. Спуститься с набережной невозможно — сразу начинаются плавни. Как говорят местные, они помнят времена, когда здесь были чистые воды, которые исчезали на глазах. Ближайший пляж — то ли камский, то ли волжский, то ли вообще соседней речки Мёши — в 3 км от села. Он песчаный, зато прямо рядом с заброшенным татарским кладбищем.

И опять местные рассказывают, что деревня раньше стояла перед кладбищем, в 100 м от нынешнего берега Волги-Камы. Но водохранилище вынудило жителей уйти, да и до сих пор оно отвоевывает все новые земли. В Атабаево — прекрасные жители, которые мечтают об осушении плавни, насыпке пляжей и устройстве полноценного променада на набережной. А пока здесь ежегодно проходит архитектурный пленэр, напоминающий Никола-Ленивец, после которого остаются паблик-арт-объекты из экологичных материалов: дерева, лозы — которой тут в достатке, — фанеры. Кстати, в паре километров между деревнями Ташкирмень и Макаровка расположен четко обозначенный высокий курган Хан Кермен, ханский замок. За последние 150 лет раскопки тут не производились.

Дмитрий Буткевич