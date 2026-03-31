В DDos-Guard прокомментировали статью о связях с иранскими хакерами

В российской IT-компании ответили на запрос “Ъ” о якобы имеющейся связи с проиранскими хакерами. Ранее американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой утверждается, что сервер, на котором находится сайт, где были выложены письма из взломанной личной электронной почты директора ФБР Кэша Патела, зарегистрирован на эту российскую организацию.

«DDoS-Guard предоставляет услуги по защите от DDoS-атак для неограниченного круга лиц. Сама специфика защиты от DDoS подразумевает необходимость и техническую возможность подключить эту защиту в любое время дня и ночи как можно скорее. Мы как прокси-провайдер не контролируем контент на сайтах своих клиентов, которых на текущий момент у нас более 800 тыс., и не несем за него ответственности»,— ответили в пресс-службе компании на запрос “Ъ”.

В организации уточнили, что домен, на котором были опубликованы материалы из почты Кэша Патела, действительно какое-то время использовал сервис DDos-Guard для защиты от DDoS-атак. В настоящее время этот домен отключен.

«Оснований для того, чтобы говорить о "связи с Россией" в данной ситуации, однако, не больше, чем указывать на "связь с США" всех, у кого зарегистрирован почтовый ящик на Gmail, техническая возможность его создать точно так же есть у каждого,— отметили в пресс-службе компании.— Компания DDoS-Guard соблюдает законодательство стран, в которых предоставляет услуги клиентам, и не поддерживает радикальные организации, экстремизм, терроризм и незаконную деятельность».

ФБР объявило награду $10 млн за информацию о членах хакерской группировки Handala Hack Team, взломавшей почтовый ящик Кэша Патела и выложившей в сеть его личную переписку и фотографии. Американские спецслужбы считают, что эта структура связана с иранскими властями, ведущими против США асимметричную войну.

Елена Черненко