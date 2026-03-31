Александр Вучич завершил голосование со счетом 10:0

В Сербии прошли местные выборы, первые за полтора года массовых протестов. Они состоялись сразу в десяти городах и стали своего рода тестом, отражающим расклад сил в стране. Еще до провозглашения их предварительных итогов президент Александр Вучич объявил о победе правящей Сербской прогрессивной партии над оппозицией и протестующими студентами «со счетом 10:0». На самом же деле, по оценке экспертов, пропрезидентская партия сильно утратила свои позиции, что делает смену власти в стране по итогам ожидающихся до конца года внеочередных всеобщих выборов вполне реальной. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Президент Сербии Александр Вучич

Состоявшиеся 29 марта сразу в десяти городах Сербии выборы стали первыми после начала в ноябре 2024 года массовых протестов из-за гибели 16 человек в результате обрушения бетонного козырька вокзала в Нови-Саде. В воскресном голосовании впервые как новая политическая сила участвовали протестующие уже почти полтора года студенты. В ряде городов они боролись за власть и с правящей партией, которая шла на выборы под лозунгом «Александр Вучич — Сербия, наша семья», и с оппозицией. А в некоторых местах оппозиционные партии поддержали «студенческие списки», и результат оппонентов властей оказался там наиболее высоким.

Кроме того, нынешние выборы рассматривались в Сербии еще и как генеральная репетиция перед грядущими внеочередными всеобщими выборами, проведение которых было ключевым требованием протестующих студентов и оппозиции. Президент Александр Вучич уже не раз заверял, что назначит эти выборы досрочно, до конца этого года, и что пройдут они, скорее всего, одновременно с президентскими.

Именно с учетом важности нынешнего голосования выборы в десяти сербских городах прошли в крайне напряженной атмосфере. Оппозиция, студенты и наблюдатели говорят о давлении властей на избирателей, фальсификациях, спровоцированных инцидентах, жестких действиях полиции. Власти все упреки в свой адрес отметают и обвиняют во всем оппонентов.

Итоги воскресного голосования избиркомы подвели во второй половине дня в 30 марта.

Правящая партия сохранила власть во всех десяти городах, однако в некоторых из них она будет иметь в местных законодательных органах всего на одного депутата больше, чем студенты и оппозиция.

Тем не менее еще до обнародования предварительных результатов президент Александр Вучич торжественно объявил, что правящая Сербская прогрессивная партия со своими коалиционными партнерами победила оппозиционные партии и «студенческие списки» во всех десяти городах. «Мы победили со счетом 10:0,— провозгласил президент.— Сербия избежала огромного зла».

Впрочем, эксперты оценивают прошедшие выборы иначе. Белградский политолог Бобан Стоянович указывает, что позиции правящей партии ослаблены в девяти городах из десяти, где прошли выборы, а впервые участвовавшие в голосовании «студенческие списки» уверенно заняли вторые места во всех городах. «Итоги голосования убедительно подтверждают, что ситуация в стране уже далеко не та, что была еще два года назад,— говорит политолог.— Теперь исход любых будущих выборов неизвестен даже в местах, где у власти вроде бы сильные позиции».

Эту оценку разделяет и глава сербского Центра местного самоуправления Никола Йованович. «Студенческие списки и комбинированные студенческо-гражданские структуры показали очень хороший результат,— убежден эксперт.— Теперь все выборы, и всеобщие, и местные, будут своего рода референдумом, ибо страна поделена на два больших лагеря, и решающее значение будут иметь нюансы. Студенты стали той новой силой, которая вселила в избирателей надежду, а лучших результатов они достигли там, где их поддержали все партии оппозиции».

Удовлетворены итогами нынешнего голосования, похоже, и сами студенты.

«Народ на местах пробуждается, На очереди — крупные города. Перемены — на подходе. Сербию утихомирить не получится»,— написали студенты в соцсетях.

Все это, по оценкам экспертов, делает смену власти в Сербии по итогам ожидающихся до конца года внеочередных парламентских выборов вполне реальной. Если, разумеется, Александр Вучич не раздумает проводить их досрочно, а назначит в положенный по конституции срок, в декабре 2027 года. Однако выборы президентские в Сербии при любом раскладе должны пройти до апреля будущего года, когда истечет срок полномочий нынешнего президента. Напомним, переизбираться в третий раз Александр Вучич не имеет права по конституции.