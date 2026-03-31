Пермское транспортное предприятие увеличило чистую прибыль на 72%

ОАО «Пермское транспортное предприятие» отчиталось о финансовых показателях за 2025 год. Согласно сайту раскрытия информации, чистая прибыль предприятия за отчетный период составила 136,5 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 72,7% (в 2024-м — 79 млн руб.). При этом выручка общества выросла на 28,5%, с 1,5 млрд до 2 млрд руб.

По информации на сайте компании, ОАО «ПТП» является одним из крупнейших предприятий Перми, предоставляющих автотранспортные услуги крупным предприятиям. Общее количество автотранспортной и специализированной техники составляет 611 единиц. Согласно сайту Kartoteka.ru, руководителем ПТП с 3 марта текущего года является Игорь Квасов.

