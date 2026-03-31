Депутат Госдумы от Прикамья заявился на праймериз «Единой России»

Действующий депутат Госдумы РФ от Пермского края Роман Водянов примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам 2026 года в Госдуму РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Господин Водянов выдвинул свою кандидатуру по Чусовскому одномандатному избирательному округу №63.

Роман Водянов был избран в Госдуму РФ VIII созыва в 2021 году, является членом комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Выдвижение кандидатов для участия в праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Само голосование будет идти с 25 по 31 мая.

Выборы в Госдуму РФ IX созыва запланированы на период с 18 по 20 сентября 2026 года.