Экс-сотрудника кемеровского филиала «Ростелекома» осудили на 9 лет за взятки

Рудничный райсуд Кемерова вынес приговор в отношении экс-начальника отдела обеспечения защиты государственной тайны филиала ПАО «Ростелеком» в Кузбассе. Его признали виновным в получении взятки (ч.5 ст. 290 УК РФ), подсудимому назначили девять лет колонии строгого режима, а также обязали выплатить штраф в размере 7 млн руб., сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Согласно версии следствия, с 6 декабря 2023-го по 27 апреля 2024 года фигурант дела получил от представителя ООО ЧОП взятку. Взамен, установили правоохранители, глава филиала обеспечил заключение договоров на охрану объектов филиала, послабление проверок и неприменение штрафных санкций за выявленные нарушения.

Общая сумма подношений составила 8 млн руб., считают следователи. Свою вину осужденный признал частично.

Александра Стрелкова