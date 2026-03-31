В Алтайском крае похитили полмиллиона рублей, выделенных на отлов бродячих собак

Более 540 тыс. руб., выделенных на отлов и содержание бродячих животных, были похищены в Алтайском крае. Отвечать за это преступление будут индивидуальный предприниматель и два ветеринара, которым предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), рассказали в прокуратуре региона.

По информации краевого управления Следственного комитета, в 2024 году администрация Кулундинского района и предприниматель заключили муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию бродячих животных. По материалам дела, ветеринары вносили в документы недостоверные данные о проведении осмотров животных и медицинских манипуляциях с ними, которые фактически не проводились. На основании подложных бумаг администрация района перечислила на расчетный счет бизнесмена более 540 тыс. руб.

