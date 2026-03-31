Шиномонтаж записали на март

Автомобилисты уже начали менять зимнюю резину на летнюю. В этом году сезон «переобувания» заметно сдвинулся, отмечают собеседники “Ъ FM”. Если раньше он начинался в середине апреля, то сейчас москвичи активно бронируют места в шиномонтажных мастерских в конце марта. Очередь на запись в некоторых СТО уже доходит до следующих выходных.

Все дело в аномальном потеплении. По прогнозам синоптиков, в некоторых частях Москвы температура воздуха может доходить до плюс 20 градусов. Уже позади и период гололедицы, рассказала главный сотрудник Гидрометеобюро Москвы Татьяна Позднякова:

«В последний день марта погоду будет определять западная часть антициклона, хотя он уже теряет силы, но тем не менее к нам продолжит поступать теплый воздух. 31-го мы ожидаем погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +16…+18 градусов. Может быть, состоится и новый рекорд: в 2007 году было +17,2 градусов.

В дальнейшем атмосферное давление станет понижаться, власть над погодой перейдет к южному циклону. В отдельные дни не исключен небольшой дождь, причем это будут локальные осадки. Их количество составит не более 3 мм за двенадцать часов. В лучшем случае, он прибьет эту зимнюю пыль и ту пыльцу, которая уже начала кружить в воздухе в столичном регионе. Так что до конца недели сохранится теплая погода с аномальной температурой воздуха где-то в пределах +6…+8 градусов. Уже к 1 апреля от снега в столичном регионе ничего не останется».

Сменить зимнюю резину на летнюю московским автомобилистам разрешил и Минтранс. В ведомстве отметили, что среднесуточная температура в столице достигла необходимых для этого значений, но все равно важно учитывать погодные условия и не спешить. Стоимость услуги по смене колес варьируется от 4 тыс. руб. до 12 тыс. руб., рассказал директор автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман:

«В этом году сезон начался раньше, несмотря на то, что весенний шиномонтаж всегда затяжной. Снег уже растаял, давно такого марта не было в Москве. Сезон шиномонтажа с апреля сместился на третью декаду марта, у нас плотная запись началась с выходных, сейчас она продолжается.

Совет стандартный — в ходе проведения работ по смене резины следует обязательно проверить углы установки колес и ходовую часть. Шиномонтаж должен быть качественным, данная процедура, согласно стандартам МАДИ и НАМИ, составляет три часа. Это полный разбор, проверка дисков и колесных покрышек, осмотр всех комплектов. За полчаса менять шины непрофессионально, на мой взгляд, потом может быть дисбаланс.

Цена услуги — от 3,8 тыс. руб. Самый популярный размер — R19 и R20, особенно на новых "китайцах". В таком случае шиномонтаж обойдется в 5,6 тыс. руб. Если устанавливается резина RunFlat, цена может разниться по городу от 8 тыс. руб. до 12 тыс. руб.».

Некоторые синоптики предупреждают, что снег может вернуться. Но москвичей это не останавливает, заметил исполнительный директор автомобильного центра «Орехово» Илья Титов:

«Благодаря устоявшейся теплой погоде, в том числе и в ночные часы, количество записей на замену увеличилось. Частные шиномонтажные сервисы, которые специализируются конкретно на таких услугах, переполнены, забиты. Передают, что в начале апреля возможен снегопад, тем не менее запись активно идет».

К началу весны шиномонтаж подорожал на 10-15%, сообщал ранее “Ъ FM”. Повышение стоимости коснулось и услуг автомоек. Из-за этого, по словам некоторых экспертов, люди стали чаще менять резину в гаражах, где цены заметно ниже, чем у официальных сервисов.

Ангелина Зотина