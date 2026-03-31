В Самаре расследуют гибель подростка на шведской стенке

В Красноглинском районе Самары погиб ребенок, забравшийся на шведскую стенку. Инцидент произошел в выходные. Об этом на заседании губернской думы сообщил генерал-лейтенант полиции — начальник регионального ГУ МВД РФ Игорь Иванов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, 13-летняя девочка покончила с собой. До этого она уже предпринимала попытку суицида, уточнил Игорь Иванов.

Проводится расследование. Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия.

