В Самаре расследуют гибель подростка на шведской стенке
В Красноглинском районе Самары погиб ребенок, забравшийся на шведскую стенку. Инцидент произошел в выходные. Об этом на заседании губернской думы сообщил генерал-лейтенант полиции — начальник регионального ГУ МВД РФ Игорь Иванов.
По версии следствия, 13-летняя девочка покончила с собой. До этого она уже предпринимала попытку суицида, уточнил Игорь Иванов.
Проводится расследование. Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия.