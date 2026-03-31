Из Астрахани в Дагестан отправляют гумпомощь для пострадавших от наводнения

Вторая партия гуманитарного груза отправлена из Астрахани в Дагестан. 27-29 марта из-за сильных ливней и таяния снега затопило шесть населенных пунктов в четырех районах республики. Местами сходили сели, многие жители остались без электричества и воды, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Вторая партия гуманитарного груза отправлена из Астрахани в Дагестан

Фото: max.ru / babushkin30

Фото: max.ru / babushkin30

В Астрахани депутатский корпус, национально-культурные общества, НКО, предприниматели и жители региона организовали сбор гуманитарной помощи пострадавшим. В первой партии гумгруза было более 20 тонн питьевой воды. Вторым рейсом отправили воду, продукты, средства личной гигиены, детское питание.

По данным ГУ МЧС России, в Дагестане подтопленными остаются 811 жилых домов, более 1000 частных домовладений и 55 участков дорог. Больше всего от ЧС пострадала Махачкала, в Хасавюрте обрушились железнодорожные мосты. В этих городах и Буйнакске введен режим ЧС. Из подтопленных районов эвакуировали более 3,3 тыс. человек.

Марина Окорокова