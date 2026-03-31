Воду в семи поселках Целинского района отключат на несколько часов 1 апреля

В семи населенных пунктах Целинского района на несколько часов отключат воду 1 апреля. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Причиной ограничений стали работы по обслуживанию электрооборудования на групповом водозаборе. Их проведут с 9:00 до 13:00.

В указанном временном промежутке воды не будет в следующих поселках: Целина, Северный, Лиманный, Новая Целина, Холодные Родники, Степное, Юловский.

Мария Хоперская