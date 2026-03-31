Два крупнейших пермских бассейна снизили прибыль

ООО «Спорткомплекс “Олимпия-Пермь”» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества составила 528,7 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 3,8% (в 2024-м — 509,2 млн руб.). Чистая прибыль компании снизилась на 19,6% — с 51 млн до 41 млн руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Второй основной бассейн Перми — ООО «БМ» — за аналогичный период также продемонстрировал снижение прибыли. В 2025 году этот показатель составил 411 тыс. руб. против 11,9 млн руб. в 2024-м (снижение в 29 раз). Выручка компании выросла со 106,6 млн до 116,3 млн руб.

ООО «СК “Олимпия-Пермь”» управляет одноименным спортивным комплексом из двух очередей, расположенных на ул. Мира, 41. Основным учредителем общества является краевой минспорт, которому принадлежит 80,42% долей в уставном капитале компании. Еще 19,58% владеет АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК).

ООО «БМ» основано в 1992 году и управляет спорткомплексом на ул. Коминтерна, 25. Половина долей компании принадлежит ООО «Консалтинг-Сервис», остальными 50% владеет гендиректор Елена Семенова.