Клишас: некоторые «законы военного времени» могут остаться на годы

Введенные во время СВО ограничения могут отменить, если они «потеряют свою актуальность». Об этом в интервью РБК сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству

Господин Клишас отметил, что законодательство постоянно меняется. «Может быть, какая-то норма будет признана полезной, и она будет действовать годы, а что-то, может быть, действительно уйдет из законодательства очень быстро»,— сказал Андрей Клишас. Так он ответил на вопрос о том, когда могут пересмотреть ограничения, необходимость которых объяснялась требованиями военного времени.

С начала боевых действий на Украине в России приняли несколько новых законодательных ограничений. Среди них — закон об уголовной ответственности за дискредитацию российской армии, за призывы к санкциям против России или ее граждан. Иноагентам запретили заниматься просветительской деятельностью, получать муниципальную финансовую помощь, работать на госслужбе. Контракт с Минобороны России разрешили заключать осужденным, отбывающим наказание, и тем, чье дело находится на этапе следствия или рассматривается в суде по существу.