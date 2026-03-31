В самарском ГУ МВД создан отдел по расследованию преступлений против участников СВО

В структуре ГУ МВД по Самарской области создан отдел, который будет расследовать преступления в отношении участников специальной военной операции. Об этом во вторник, 31 марта, на заседании губернской думы сообщил генерал-лейтенант полиции — начальник регионального главка Игорь Иванов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Уже в этом году принято решение: мы создали в главном управлении специальный отдел по линии следствия и уголовного розыска, который будет заниматься только раскрытием преступлений в отношении участников специальной военной операции, членов их семей, учитывая приоритеты и задачи, которые поставил президент»,— сказал Игорь Иванов.

Отдел создан в связи с ростом в регионе числа преступлений в отношении участников специальной военной операции.

Георгий Портнов