«Россети Тюмень» подключили за год более 5,5 тысячи новых абонентов

«Россети Тюмень» в 2025 году выдали новым клиентам из Тюменской области 73 МВт мощности. Общее количество потребителей бытового сектора превысило 250 тысяч, увеличившись за год на 5,5 тысячи абонентов. Для техприсоединения заявителей системообразующая электросетевая компания построила и реконструировала более 139 километров линий электропередачи и 146 трансформаторных подстанций.

Лидером по спросу на электроснабжение остается быстроразвивающийся Тюменский район. Здесь в течение прошлого года электрифицированы 4,1 тысячи домовладений, что составляет 74 % от общего количества обеспеченных энергоресурсом бытовых потребителей в регионе.

Услуга по технологическому присоединению оказывается юридическим и физическим лицам, желающим обеспечить электричеством вновь построенные объекты, а также увеличить максимальную мощность и изменить категорию надежности электроснабжения уже подключенного к сетям имущества. Процедура предусматривает такой порядок: подача заявки, содержащей все необходимые сведения; заключение договора и выполнение предусмотренных мероприятий; фактическое подключение объектов заявителя к электросетям. Для направления заявки на технологическое присоединение жители Тюменской области могут воспользоваться сервисом «Портал-ТП.РФ» или обратиться очно в Центр обслуживания клиентов «Россети Тюмень» по адресу: г. Тюмень, улица Ленина, дом 78.

Техприсоединение к электросетям – одно из приоритетных направлений деятельности системообразующей территориальной сетевой организации. Стоимость услуги рассчитывается в соответствии с тарифами, утвержденными органами исполнительной власти. Связаться с энергетиками можно круглосуточно по телефону горячей линии 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (для мобильных устройств).

