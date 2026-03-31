Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге 27 июня

Ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 27 июня. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Начинаем подготовку к главному празднику выпускников “Алые паруса”»,— написал господин Беглов во «ВКонтакте». Он отметил, что праздник выпускников — одно из самых красивых и ожидаемых мероприятий в Санкт-Петербурге.

Впервые «Алые паруса» прошли в Ленинграде в июне 1968 года. В 1979 году праздник перестали проводить, однако традиция возродилась в 2005 году. Шоу проходит каждый год в период с 18 по 28 июня (за исключением 22 июня) в акватории Невы.