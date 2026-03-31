Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минздрав обновил стандарт медпомощи детям при сальмонеллезе

Минздрав утвердил новый стандарт медицинской помощи детям при сальмонеллезе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства. Согласно ему, средняя продолжительность лечения у детей составляет 48 дней. Медпомощь могут оказывать амбулаторно и стационарно.

Сальмонеллез — инфекция, вызываемая вариантами бактерий рода Salmonella. Основными источниками являются сельскохозяйственные животные и птицы. Наибольшую опасность представляет для детей раннего возраста, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Диагностировать заболевание должны врач-инфекционист и врач общей практики. В списке инструментальных методов лечения есть комплексное УЗИ органов брюшной полости и электрокардиограмма. За больным ребенком будет вести суточное наблюдение врач анестезиолог-реаниматолог. Также контроль осуществляют врач-инфекционист и педиатр.

Для диагностики доступны следующие методы исследования: микроскопическое исследование кала, выявление в нем антигенов ротавирусов и норовирусов; общий анализ крови и мочи; комплексный анализ кала; молекулярно-биологические исследования; иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на ротавирус.

Также в приказе приводится список зарегистрированных в России лекарств для лечения сальмонеллеза. В перечне есть в том числе кишечные противомикробные препараты (нифуроксазид), кишечные абсорбенты (кремния диоксид коллоидный, смектит диоктаэдрический), противодиарейные (лактобактерии, «Линекс Форте»).

Новости компаний Все