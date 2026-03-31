Минздрав обновил стандарт медпомощи детям при сальмонеллезе

Минздрав утвердил новый стандарт медицинской помощи детям при сальмонеллезе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ ведомства. Согласно ему, средняя продолжительность лечения у детей составляет 48 дней. Медпомощь могут оказывать амбулаторно и стационарно.

Сальмонеллез — инфекция, вызываемая вариантами бактерий рода Salmonella. Основными источниками являются сельскохозяйственные животные и птицы. Наибольшую опасность представляет для детей раннего возраста, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Диагностировать заболевание должны врач-инфекционист и врач общей практики. В списке инструментальных методов лечения есть комплексное УЗИ органов брюшной полости и электрокардиограмма. За больным ребенком будет вести суточное наблюдение врач анестезиолог-реаниматолог. Также контроль осуществляют врач-инфекционист и педиатр.

Для диагностики доступны следующие методы исследования: микроскопическое исследование кала, выявление в нем антигенов ротавирусов и норовирусов; общий анализ крови и мочи; комплексный анализ кала; молекулярно-биологические исследования; иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на ротавирус.

Также в приказе приводится список зарегистрированных в России лекарств для лечения сальмонеллеза. В перечне есть в том числе кишечные противомикробные препараты (нифуроксазид), кишечные абсорбенты (кремния диоксид коллоидный, смектит диоктаэдрический), противодиарейные (лактобактерии, «Линекс Форте»).