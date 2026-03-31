В Татарстане в 2026 году на реализацию природоохранных мероприятий в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» планируется направить 3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов республики.

Татарстан направит 3 млрд рублей на экологические проекты в 2026 году

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Основную часть средств направят на федеральный проект «Вода России». В частности, уже ведется расчистка реки Мелекески в Набережных Челнах, согласованы работы по экологической реабилитации реки Челна, а с 2028 года планируется начать расчистку реки Ноксы в Казани.

Всего за последние восемь лет в республике реализовано более 1,3 тыс. экологических мероприятий с объемом финансирования 107 млрд руб.

Анна Кайдалова