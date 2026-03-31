Суд запретил Enet Energy судиться с «Газпром экспортом» за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» и запретил швейцарскому энергетическому трейдеру Enet Energy SA продолжать разбирательство с российской компанией за границей. Это следует из данных картотеки суда.

«Газпром экспорт» попросил суд запретить Enet Energy судиться с компанией в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Женеве. Если швейцарский трейдер нарушит запрет, ему грозит штраф около €60 млн, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Enet Energy SA специализируется на операциях с природным газом и электроэнергией на европейском рынке. Компания была основана в 2012 году, она базируется в Лугано, Швейцария. «Газпром экспорт» — «дочка» ПАО «Газпром», которая экспортирует российский природный газ на зарубежные рынки.