За неделю на Дону из незаконного оборота более пяти килограмм наркотиков

С 23 по 29 марта в Ростовской области из незаконного оборота полицейские изъяли более пяти килограмм наркотиков (синтетического и растительного происхождения, а также героин и прекурсоры для их изготовления). Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали 114 наркопреступлений. Из них 92 относятся к категории тяжких и особо тяжких, в том числе: 76 фактов сбыта наркотических средств, два факта легализации наркодоходов, а также факты культивирования наркосодержащих растений и хранения прекурсоров для изготовления наркотических средств.

В ходе оперативных мероприятий задержали 41 фигуранта: 24 — за совершение тяжких и особо тяжких наркопреступлений, 10 — за сбыт наркотических средств.

Мария Хоперская