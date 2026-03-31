В Перми выбрали «Мисс» и «Миссис Прикамье»

В Пермском крае завершился девятый конкурс красоты «Мисс и Миссис Прикамье», сообщает пресс-служба организаторов. На подиум вышла 21 участница, победительниц выбирали по итогам нескольких конкурсов: визитки-дефиле, вальса, сальсы, показа вечерних нарядов. Титул «Миссис Прикамье» получила сотрудница промышленного предприятия Анастасия Наумова, первыми «Вице-миссис» стали блогер Мария Краус, а также владелица клиники Ольга Соколова, второй «Вице-миссис» — генеральный директор бизнес-парка «Гоголь» Мария Ермакаева. «Мисс Прикамье» жюри выбрало предпринимателя Анастасию Мартемьянову, «Вице-мисс» стала студентка Екатерина Коурова. Приза зрительских симпатий добилась Олеся Селюнина.

