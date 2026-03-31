В Чебоксарах офтальмологи филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Федорова удалили из глаза пациента живого паразита длиной 20 см. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Чувашии.

В Чебоксарах врачи извлекли из глаза пациента 20-сантиметрового червя

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашской Республики

За медицинской помощью обратился 52-летний житель Ульяновской области, который жаловался на образование под верхним веком. После осмотра врачи извлекли из него живого круглого червя.

У пациента выявили дирофиляриоз — паразитарное заболевание, при котором личинки передаются человеку через укусы комаров. По мнению пациента, насекомое могло укусить его летом.

В клинике отмечают, что случаи дирофиляриоза в регионах средней полосы России фиксируются все чаще, что связывают с расширением ареала обитания переносчиков инфекции.

Анна Кайдалова