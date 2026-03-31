В Самаре воспитательница детского сада признана виновной в оскорблениях и насилии

В Самаре суд признал виновной 51-летнюю воспитательницу детского сада в микрорайоне Крутые Ключи по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установлено в суде, осенью 2024 года воспитательница была на своем рабочем месте. Она обращалась с одним из воспитанников дошкольного учреждения грубо, «высказывала в адрес малолетнего оскорбления, а также применила насилие, не опасное для жизни и здоровья».

Суд назначил подсудимой наказание в виде обязательных работ на 380 часов с лишением права заниматься педагогической и воспитательной деятельностью сроком на один год.

Руфия Кутляева