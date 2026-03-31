40 сайтов с данными о способах хищения электроэнергии заблокировали в Удмуртии
40 мошеннических сайтов с информацией о продаже приборов учета электроэнергии с изменениями и способах ее хищения выявили в Удмуртии в январе—феврале. Как сообщили в «Удмуртэнерго», все страницы заблокированы по решению суда.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Всего за прошлый год было заблокировано 118 таких сайтов. Энергетики напомнили, что за хищение ресурсов предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность.