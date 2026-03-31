Володин напомнил о вступающих в силу с 1 апреля законах
В апреле 2026 года в России будет на 6,8% проиндексирована социальная пенсия. Мера коснется более 3,5 млн граждан, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
С 3 апреля также усилится государственный контроль за формированием тарифов на коммунальные услуги. Федеральная антимонопольная служба получит расширенные полномочия: в случае неоднократного неисполнения ее решений и предписаний в области тарифного регулирования ФАС сможет самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов.
Одновременно повысится ответственность должностных лиц за невыполнение предписаний антимонопольной службы. Для них вводится административное наказание в виде безальтернативной дисквалификации сроком до трех лет. По словам Вячеслава Володина, эти меры помогут защитить права граждан и навести порядок при начислении платы за коммунальные услуги.
Кроме того, с апреля определены новые правила для операторов сервисов рассрочки. При покупке товара в рассрочку его стоимость должна соответствовать цене при полной оплате, а максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев.
Также вступает в силу закон, защищающий права заемщиков: максимальная ставка по процентам, неустойкам и комиссиям по потребительским кредитам до года снижается с 130% до 100%, что ограничивает общий долг суммой, вдвое превышающей размер займа.
Закон о защите многодетных семей дополняет перечень имущества, которое нельзя взыскать за долги, включая земельные участки, предоставленные бесплатно, и запрещает изымать единственный в семье автомобиль.
С 26 апреля упрощается оформление гражданства для детей по рождению: заявления можно будет подавать в электронном виде, расширится круг лиц, имеющих на это право, включая усыновителей и представителей органов опеки.