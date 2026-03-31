Дзюдоистка из Башкирии победила на Кубке мира среди слепых

Алсу Насырова завоевала золотую медаль на Кубке мира по дзюдо среди слепых, сообщает пресс-служба министерства спорта Башкирии. Она победила в весовой категории до 60 кг, в класс J1 (для спортсменов с полной потерей зрения).

В полуфинале Алсу Насырова победила спортсменку из Украины, а в финале —дзюдоистку из Турции.

Международные соревнования прошли с 20 по 25 марта в Тбилиси. В них участвовали около 150 спортсменов из 15 стран мира. В общей сложности российские дзюдоисты завоевали на Кубке мира шесть наград – три золотые, две серебряные и одну бронзовую.

Год назад Алсу Насырова стала чемпионом Европы, соревнования так же проходили в Грузии.

Майя Иванова