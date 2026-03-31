«Больше блефа, чем реального содержания»

Соглашения о военном сотрудничестве со странами Персидского залива — основной итог ближневосточного турне президента Украины Владимира Зеленского. Они с 2022 года занимали нейтральную позицию по конфликту Москвы и Киева. Как пишет The Wall Street Journal, последний стремился убедить их в наличие общего врага и предлагал технологии для защиты от беспилотников в обмен на финансирование и энергоресурсы. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о том, каковы реальные результаты ближневосточного турне Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

С точки зрения пиара турне Владимира Зеленского по странам Ближнего Востока было организовано почти безупречно. В момент, когда взгляды всего мира прикованы именно к этому региону, украинский лидер чуть ли не неделю провел там. Вот он встречается с саудовским наследным принцем, вот подписывает соглашения с эмирами Абу-Даби и Катара, вот общается с королем Иордании. Зеленский в центре внимания и украинских СМИ (это уж само собой), и даже многих мировых.

В соцсетях результаты своих визитов он подает как эпохальные. Сообщает о подписании рамочных межправительственных соглашений, которые «закладывают основу для дальнейших контактов, технологического сотрудничества и инвестиций и одновременно усиливают международную роль Украины как донора безопасности». О чем конкретно договорились, не уточняется. Но, если верить сообщениям из Киева, украинская сторона активнее всего предлагала монархиям Персидского залива свои беспилотники, способные противостоять иранским «Шахедам», и помощь военных специалистов, получивших уникальный опыт за четыре года противостояния с Россией. Именно это, видимо, и включает в себя понятие «донор безопасности».

Насколько Киеву удастся реализовать свои амбиции в регионе? Если оставить в стороне эмоции и пиар-эффект, следует признать: на этом пути у Украины существует немало серьезных препятствий.

Во-первых, в области обороны страны Залива почти безальтернативно опираются на США. Если кому-то, помимо американцев, и удается продать в Саудовскую Аравию, Катар или Эмираты свою военную продукцию, то это серьезные игроки на мировом оружейном рынке, например, Франция с ее «Миражами». Украина как серьезный игрок не воспринимается. Напротив, у нее репутация страны, выживающей исключительно за счет западных военных поставок.

Что же касается производства беспилотников, то на эту тему исчерпывающе и на удивление откровенно высказался на днях глава правления немецкого оружейного гиганта Rheinmetall Армин Паппергер. Говоря о производителях украинских дронов из китайских комплектующих, он пренебрежительно сравнил их с домохозяйками: «У них на кухне есть 3D-принтеры, и они делают детали для дронов. Это не инновация». Аналогичное производство при необходимости могут за считанные недели запустить саудовцы или катарцы. Тот же исходный материал они могут напрямую закупать в Китае, украинские посредники им при этом абсолютно не нужны.

Во-вторых, когда речь заходит о навязчиво предлагаемых украинских услугах, монархи Персидского залива не могут не учитывать мнение главного, незаменимого партнера — Соединенных Штатов.

А их президент Дональд Трамп высказался на эту тему предельно четко и, как это ему свойственно, отнюдь не дипломатично. Говоря о возможной помощи Киева на Ближнем Востоке, Трамп был категоричен: последний, в ком он нуждается, это Владимир Зеленский. Хозяин Белого дома в последнее время даже не пытается скрывать свое раздражение политиком. В этой ситуации лидерам Саудовской Аравии или ОАЭ было бы не слишком осмотрительно демонстративно сближаться с ним, принимая от него услуги, которые могут (и должны) оказывать США.

В-третьих, неизбежно надо учитывать российский фактор. Москва в регионе — традиционный и влиятельный игрок, которому удается поддерживать отношения одновременно и с Израилем, и с монархиями Залива, и, что по нынешним временам особенно важно, с Тегераном. Сложно себе представить, что тот же саудовский наследный принц или эмир Абу-Даби, неоднократно бывавшие в Кремле, решатся поставить под удар свои прочные и доверительные отношения с Владимиром Путиным ради эфемерного сближения с Киевом, который по определению не может играть серьезную роль в ближневосточном регионе.

Что действительно со временем украинцы могут предложить странам Залива и не только им, это услуги своих военных специалистов. Но только со временем, когда завершится горячая фаза конфликта с РФ и десятки тысяч этих людей останутся невостребованными. Впрочем, то же можно сказать и о россиянах. Но это история завтрашнего дня. Пока же говорить о привлечении в мировые «горячие точки» операторов дронов с российско-украинского фронта явно преждевременно. Накал боев таков, что каждый подобный специалист сейчас на счету и место ему не в Дубае, а под Константиновкой или на подступах к Славянску.

Максим Юсин