В Самарской области вынесли приговор по делу об организации нарколаборатории

Самарский областной суд признал виновным 32-летнего местного жителя по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение и хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере). Об этом сообщают пресс-службы суда и прокуратуры Самарской области.

Подсудимому назначено наказание в виде реального лишения свободы на 15 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В доход государства конфискованы: земельный участок с дачным домом, мобильный телефон, ноутбук. Приговор в законную силу не вступил.

Как установил суд, с 1 по 12 февраля прошлого года фигурант уголовного дела приобрел прекурсоры, химические компоненты и необходимое оборудование. Все это он перевез в нежилое помещение на территории СНТ «Содружество-5» Ставропольского района. Там он оборудовал лабораторию по незаконному производству наркотиков.

С 5 по 23 апреля подсудимый незаконно произвел мефедрон массой не менее 558,78 г и смеси мефедрона и прекурсоров в пересчете на сухой остаток массой не менее 1455,85 г. Злоумышленник также незаконно хранил наркотики у себя в квартире.

Как отмечают в прокуратуре, из незаконного оборота изъято более 2 кг синтетических наркотических средств и свыше 15 кг их прекурсоров.

Руфия Кутляева