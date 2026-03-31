Кунгурская птицефабрика закончила год с миллиардным убытком

АО «Птицефабрика “Комсомольская”» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», прошлый год общество закончило с убытком в размере 1,202 млрд руб. В 2024-м компания демонстрировала чистую прибыль 3,018 млрд руб. Выручка общества снизилась на 28% — с 5,48 млрд до 3,88 млрд руб. При этом себестоимость продаж выросла с 2,959 млрд до 3,562 млрд руб.

Согласно пояснительной записке к отчету, среднесписочная численность сотрудников на конец отчетного периода составляла 641 человек. Расходы на оплату труда в прошлом году составили 553,9 млн против 477,7 млн руб. годом ранее.

Птицефабрика «Комсомольская» — ведущее предприятие по производству яиц в Пермском крае, расположенное в поселке Комсомольском в Кунгурском районе. Производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год. В ноябре 2023 года ООО «Управление агроактивами» завершило сделку по приобретению кунгурской птицефабрики у банка непрофильных активов «Траст».