Праздник свободы

Дорогие друзья! Поздравляю Вас с радостным и светлым весенним праздником Песах!

Главный раввин России Адольф Шаевич

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Главный раввин России Адольф Шаевич

В эти дни, читая пасхальную Агаду, мы остаемся верны традициям наших предков и верим в то, что наши дети и внуки продолжат славный путь поколений, пронесших сквозь века чувство национальной гордости и достоинства.

Но необходимо помнить, что полный Исход евреев из Египта еще не произошел! Б-г посылает нам испытания для духовного роста и дальнейшего служения Г-споду и своему народу. И только наше полное единение, с помощью Вс-вышнего, приблизит день нашего окончательного избавления от рабства!

Еврейская община России вносит неоценимый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, способствует сохранению культурного многообразия нашей страны.

Песах обращает всех евреев к событиям глубокой древности — освобождению нашего народа от рабства, символизирует торжество идеалов свободы, добра и справедливости. Свои вековые традиции мы передаем из поколения в поколение.

Пусть весенний ветер свободы, света и добра придет в каждый дом!

Желаю Вам счастливого и кошерного Песаха, здоровья, мира, согласия и процветания каждой семье! В будущем году в Иерусалиме!

Адольф Шаевич, главный раввин России