Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась за неделю в Прикамье на 4%

В период с 23 по 29 марта 2026 года в Пермском крае зарегистрировано 12791 случай гриппа и ОРВИ, количество заболевших ниже уровня предыдущей недели на 4,3%. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным лабораторного мониторинга продолжается снижение доли положительных находок вирусов гриппа, среди больных с респираторными симптомами циркулируют преимущественно возбудители негриппозной этиологии - риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы.