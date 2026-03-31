В части Ворошиловского района Ростова 1 апреля ограничат водоснабжение из-за ремонта

Часть Ворошиловского района Ростова-на-Дону 1 апреля останется без воды и отопления из-за ремонтных работ. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Вода и отопление с 10:00 будут ограничены по следующим адресам: ул. Ленина,66а,68,70,90,90/1,90/2,90/3,90г,90д,90е; ул. Новаторов,16/1,18,18/1,20,22а,24,24а,26б,28б,30/1,30/2,32,5,5а,7; ул. Врубовая,17,17а,2/4,34/23,4,4/1.

Восстановят водоснабжение к 18:00.

Мария Хоперская