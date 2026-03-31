В Башкирии из-за паводка начали закрывать дороги

В Башкирии с наступлением весеннего паводка начали перекрывать движение по мостам и дорогам. С субботы региональный госкомитет по чрезвычайным ситуациям сообщил о временном прекращении движения по дорогам и переправам в пяти районах.

В Кугарчинском районе приостановлено движение всех видов транспорта по 34 км дороги Старосубхангулово — Мраково, в Белорецком районе — на 21 км дороги из Верхнего Авзяна в Зигазу через станцию Улу-Елга.

В Бижбулякском районе перекрыт мост через реку Дему на подъезде к деревне Набережный, в Стерлитамакском районе — через реку Куганак на подъезде к селу Новое Барятино.

Кроме того, в Кармаскалинском районе нельзя проехать по дороге из райцентра до Адзитарово.

По данным госкомитета по ЧС, на контроле у ведомства находятся девять ситуаций, связанных с ограничением движения на дорогах и подтоплением мостов.

Идэль Гумеров