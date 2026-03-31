В Башкирии сельхозартель обвиняется в невыплате более 820 тысяч рублей зарплаты

В Мишкинском районе возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) работникам колхоза имени Ленина, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Дело расследуется по материалам прокурорской проверки.

Надзорное ведомство установило, что с апреля 2024-го по декабрь 2025 года артель задолжала 29 работникам более 820 тыс. руб.

Сельскохозяйственная артель — колхоз имени Ленина действует в селе Чураево с 2000 года. Учредителями артели являются девять человек. Выручка в 2025 году составила 10,8 млн руб., чистая прибыль — 332 тыс. руб.

Майя Иванова