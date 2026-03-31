В Самаре мэрия судится с фондом развития строительства из-за земель под новый микрорайон

Администрация Самары обратилась в суд с иском к региональному фонду развития жилищного строительства. Мэрия попросила изъять у ответчика десять земельных участков в Кировском районе города для муниципальных нужд. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Истец готов выплатить Фонду развития жилищного строительства Самарской области возмещение на сумму 53,7 млн рублей. Речь идет о территориях, которые планировалось использовать для строительства нового микрорайона.

Разбирательство проходит в Арбитражном суде Самарской области. По делу назначена оценочная экспертиза. Процесс продолжится в апреле.

Георгий Портнов