В Самаре мэрия судится с фондом развития строительства из-за земель под новый микрорайон

Администрация Самары обратилась в суд с иском к региональному фонду развития жилищного строительства. Мэрия попросила изъять у ответчика десять земельных участков в Кировском районе города для муниципальных нужд. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Истец готов выплатить Фонду развития жилищного строительства Самарской области возмещение на сумму 53,7 млн рублей. Речь идет о территориях, которые планировалось использовать для строительства нового микрорайона.

Разбирательство проходит в Арбитражном суде Самарской области. По делу назначена оценочная экспертиза. Процесс продолжится в апреле.

Георгий Портнов