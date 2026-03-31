Северная звезда

Даже если вы в сотый раз посещаете Северную столицу, ориентируетесь во всех залах Эрмитажа и знаете наизусть расписание «метеоров», идущих в Петергоф, Санкт-Петербург всегда готов влюбить в себя заново. Для этого самое главное — выбрать правильное место проживания.



Лучшая рекомендация, чтобы правильно начать идеальный отдых, — остановиться в «Астории». Эта роскошная гостиница в историческом центре Санкт-Петербурга известна своим гостеприимством уже более ста лет. «Астория» была построена в 1912 году по проекту русско-шведского архитектора Федора Лидваля — автора ряда культовых зданий Петербурга, которые символизируют стиль «северный модерн». При этом знаменитый архитектор сотрудничал с выпускницами первого в России Женского политехнического института: это позволило создать не просто гостиницу, а объект культурного наследия, отвечающий новаторским тенденциям своего времени.

Здание было оснащено по последнему слову техники: горячее и холодное водоснабжение, электрическое освещение, центральное водяное отопление, пробковая звукоизоляция стен, приточно-вытяжная вентиляция, берлинская автоматическая система пылесборки, 10 лифтов и городской телефон — настоящая роскошь для начала 20 века. К технологичным сервисам «Астории» также относилась электрическая световая сигнализация для вызова прислуги. Именно ее овальные лампы можно видеть и сейчас над дверью каждого номера. Технические новшества «Астории» были заимствованы из высококлассного нью-йоркского отеля, которыми владели предприниматели братья Асторы. И название «Астория» происходит именно от их фамилии. Кстати, один из братьев, Джон Джейкоб Астор IV, погиб в апреле 1912 года во время крушения «Титаника», уступив свое место в спасательной шлюпке женщинам и детям. Таким образом в названии «Астория» воплотились не только роскошь и престиж, но и благородство.

Сегодня в 169 номерах современные элементы гармонично сочетаются с классическим дизайном и предметами антиквариата, а панорамные виды на ансамбль Исаакиевской площади обрели статус культовых. Так, знаменитый «Царский люкс» спроектирован по принципу анфилады и заслуженно считается одним из самых роскошных в Петербурге. Большая гостиная и парадная столовая на 10 персон с отдельной кухней позволяют использовать эти апартаменты в том числе и для проведения камерных мероприятий — нарядного завтрака, обеда, ужина или коктейля. При необходимости к «Царскому люксу» можно присоединить до трех соседних номеров.

Отдельного внимания заслуживают особая эстетика и щепетильность в вопросах гастрономии. «Астория» славится своими завтраками в изящной сервировке, проходящими в одноименном ресторане, который предлагает классические русские и европейские рецепты в современной интерпретации.

Камерный бар с фотогалереей Lichfield на первом этаже отеля свое название получил в честь лорда Патрика Личфилда — двоюродного брата королевы Елизаветы II, близкого друга основателя сети Rocco Forte Hotels сэра Рокко Форте, путешественника, бонвивана и фотографа. Героями его съемок были Чарли Чаплин и Марлон Брандо, Мик и Бьянка Джаггер, Мерил Стрип, Эван Макгрегор, Колин Фаррелл, Майкл Кейн — и именно эти звезды станут вашей компанией в Lichfield Bar, за бокалом вина или коктейлем.

Гостиная «Ротонда» не один десяток лет остается излюбленным местом встречи как путешественников, так и петербуржцев. Здесь сохраняется традиция послеобеденного чая, которую завел еще первый директор «Астории» француз Луи Терье, и сезонных меню. Так, отправной точкой для новых сезонных специалитетов, созданных нынешним шефом французом Франсуа Кантеном, стало меню гостиницы «Астория» от 23 сентября 1914 года. «Астория» знаменита и своей кондитерской. Так, десерт «Диана Вишнева» посвящен звезде мирового балета, а «Наш авангард» был создан специально к выставке в Русском музее.

Несмотря на историчность, гостиница «Астория» продолжает идти в ногу со временем. Велнес, ставший глобальным трендом, переживает интенсивное развитие в разных направлениях, от питания до туризма, и с 2017 года «Астория» является частью международной программы Rocco Forte Nourish. Она позволяет найти полезные вкусные блюда во всех ресторанах гостиничной сети и соблюдать принципы сбалансированного питания в путешествиях. Велнес-меню Just for You «Астория» разрабатывает в сотрудничестве с одноименным проектом доктора Ирины Почитаевой, за плечами которой более 20 лет в сфере здорового питания. Шеф-повар гостиницы Франсуа Кантен вместе с шеф-поваром проекта Just for You Романом Андроповым создают блюда вместе с приглашенным диетологом. В фокусе их внимания — низкокалорийные варианты без глютена и лактозы, с низким содержанием сахара. Даже десерт от шеф-кондитера гостиницы Екатерины Желваковой — ванильно-лаймовый пудинг из тапиоки на кокосовом молоке с манго, мятой и песочным тюилем, повторяющим рисунок стеклянного купола в историческом Зимнем саду «Астории», — содержит всего 99 ккал.

Говоря об «Астории», невозможно обойти тему искусства. Гостиница многие годы сотрудничает с лучшими театрами — Александринским и Михайловским (в последнем у гостиницы есть своя ложа!), поддерживает фестивали и премьеры. Здесь, в отеле, который славится своей богатой историей, останавливались Сергей Дягилев, Майя Плисецкая, Михаил Булгаков, Айседора Дункан, Герберт Уэллс и многие другие первые лица мирового театра, кино, литературы и музыки. Все это делает гостиницу одним из культурных центров Петербурга, где в исторических залах (Зимнем саду и Бальном зале) и сегодня проходят громкие события и знаковые мероприятия.

Подготовила Марина Архипова