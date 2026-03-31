Юговская мебельная фабрика снизила чистую прибыль почти 22 раза
АО «Юговская мебельная фабрика» раскрыло финансовые показатели за 2025 год. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».
Чистая прибыль АО «Юговская мебельная фабрика» за 2025 год снизилась почти в 22 раза – с 10,9 млн руб. в 2024 году до 498 тыс. руб. Выручка общества в 2025 году составила 107,1 млн руб. против 105 млн руб. в 2024 году.
Юговская мебельная фабрика основана в 1993 году и является крупнейшим производителем мебели в Пермском крае.