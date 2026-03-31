Жить, а не существовать

10 февраля в БЦ «Президент» в рамках конференции «Функциональное питание и wellness-решения для активного долголетия» представители медицины, нутрициологии, велнес-индустрии и производители БАДов честно обсудили, что помогает предотвратить возрастную «усталость от всего» и как качественно проживать каждое мгновение, невзирая на цифры в паспорте.



Интерес к активному долголетию сегодня — это не про «борьбу с возрастом», а про управление им с четким фокусом на качество жизни, долгосрочное сохранение внутренних ресурсов, ментальное равновесие и работоспособность — не «ради», а «во имя». В этом и заключается суть концепции проэйдж. Осознанный образ жизни, правильное питание, движение, восстановление перестали быть просто трендами. Сегодня это целая экосистема работающих в связке проэйдж-ценностей, среди которых отдельного внимания заслуживают БАДы и функциональные продукты. Они могут быть эффективным инструментом, но лишь при грамотной интеграции и персонализации. Это дело государственной важности. Стремление к активному долголетию — это не только индивидуальный выбор, но и часть глобальной социальной и экономической повестки во всем мире. Рост продолжительности активной жизни напрямую связан с человеческим капиталом, рынком труда и устойчивостью экономики в целом. И здесь особую роль играют превентивные меры в отношении здоровья и регулируемое использование нутрицевтики. В то же время растущий спрос на добавки сопровождается множеством мифов. По мнению Александра Жесткова, исполнительного директора саморегулируемой организации «Союз производителей БАД к пище», первое, что нужно знать, БАДы не лекарства и не замена здорового питания. Они являются одним из элементов стратегии здоровьесбережения и должны восполнять дефициты различных нутриентов. Судя по статистике, потребность в этом достаточно высока, причем у людей разных возрастов: более 30 % трудоспособного населения в России страдает остеопорозом, одной из основных причин которого является недостаточное потребление витамина D и кальция, до 70 % испытывают дефицит йода. Круглогодичную недостаточность витаминов и минералов имеют 75—85 % детей, и, по данным программы «Остеоскрининг Россия», каждую минуту у россиян в возрасте 50+ случается семь переломов позвонков, каждые пять минут — перелом шейки бедра.

«Даже сбалансированный рацион питания может быть дефицитным на 20—30 % по основным витаминам и не удовлетворять потребность в железе, йоде, селене и других минеральных веществах. Нужно съесть огромное количество овощей, чтобы получить необходимое количество той же клетчатки. Вот здесь и приходят на помощь БАДы», — отметил Александр Жестков.

Безусловно, государство заинтересовано в том, чтобы население оставалось здоровым, и проводит масштабные программы по поддержке популяризации ЗОЖ и профилактике неинфекционных заболеваний, открываются пространства долголетия и Центры здоровья для взрослых и детей. В рамках Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» поставлены амбициозные цели, среди которых — увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году и до 81 годак 2036 году. В этой ситуации «витаминизация» населения может стать эффективным инструментом. Путь небыстрый, но объективно перспективный. На сегодняшний день в России только треть населения регулярно употребляет биологически активные добавки, что вдвое меньше, чем, к примеру, в Дании или США. Тем не менее, согласно данным «Честного знака», по итогам 2025 года объем продаж БАДов в нашей стране за последние десять лет вырос в пять раз. Нутрицевтика развивается, но ключевую роль, как и положно, играет качество. В этой связи с 1 сентября прошлого года вступил в силу федеральный закон, позволяющий врачам в рамках терапевтических программ назначать БАДы из перечня, который включает те добавки, чья эффективность научно обоснована и подтверждена исследованиями. Никаких экспериментов и гипотез, только факты.

Лабораторная диагностика — основа персонализированных программ здоровья. Есть универсальные схемы, но они работают не для всех. Более того, прием БАДов без анализов, без понимания индивидуальных дефицитов, «на всякий случай», может быть не только бесполезным, но и потенциально рискованным. Знание своих генов и системный контроль показателей, которые при необходимости можно отрегулировать образом жизни, питанием, витаминами и БАДами, —обязательная программа в деле сохранения здоровья. Качественная диагностика позволяет узнать и своевременно минимизировать возможные риски и профилактировать серьезные заболевания, такие как, например, сердечно-сосудистые патологии (ишемия, гипертония, инфаркт, инсульт).

Сегодня это главная причина смертности в мире, а в следующие пять лет прогнозируется 90-процентный прирост ее распространенности.

«Значимой частью стратегии активного долголетия становятся системные чекапы и генетические тесты, которые выявляют склонность «по наследству» к той или иной патологии», — подчеркнула Елена Ефимцова, врач лабораторной диагностики, заведующий лабораторией филиала KDL Екатеринбург, функциональный диетолог.

Но сосудистую катастрофу можно предотвратить. Для этого, по мнению Елены Ефимцовой, помимо выявления генетических рисков к тромбообразованию, необходимо следить за уровнем сахара, избыток которого разрушает сосуды, делает их менее эластичными,провоцирует образование тромбов и атеросклеротических бляшек, резко повышая вероятность инфарктов, инсультов, слепоты. Это глобальная и, увы, сильно помолодевшая проблема.

К показателям, которые нужно и важно контролировать, относятся: ультрачувствительный С-реактивный белок, указывающий на начальные воспалительные процессы в сосудах и позволяющий оценить риск коронарных событий в последующие 5—7 лет; соотношение аполипопротеинов А и В (если больше аполипопротеинов В — повышенный риск сердечно-сосудистых катастроф, таких как инсульт и инфаркт); жирные кислоты, электролиты и минералы (натрий, калий, хлор, кальций общий и ионизированный, магний и другие). Важной частью перечисленного списка показателей является определение индекса Омега-3: значение выше 8 % снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Однако нужно понимать, что бесконтрольный прием Омега-3 может увеличить уровень оксидативного стресса за счет конечного продукта переписного окисления липидов — малонового диальдегида, повышенный уровень которого указывает на повреждение клеток, старение и риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Обязательным пунктом чекапа является проверка уровня оксидативного стресса, возникающего в результате дисбаланса между количеством свободных радикалов и антиоксидантов, присутствующих в каждой клетке. Причины нежелательного доминирования радикалов — солнце, радиация, вредные привычки, неправильное питание — несложно устранить, скорректировав образ жизни.

В нутрицевтике важен не только правильно поставленный диагноз, но и качество самого продукта: сырье, технологии, безопасность и соответствие БАДа заявленным эффектам. Российский рынок становится более чистым — недобросовестные производители уходят, не выдерживая требования регулятора. «Химичить» сегодня экономически не выгодно. Но до сих пор потребители, как и некоторые врачи (только треть докторов назначают БАДы своим пациентам), сомневаются в биологически активных добавках из-за дефицита экспертизы. Чтобы завоевать доверие в условиях информационного шума и мифов о нутриентах и внести реальный вклад в долголетие людей, по мнению Павла Колодкина, соучредителя и генерального директора бренда Una Tuna, самое главное — производить качественный продукт, полностью соответствующий критериям, определенным российским законодательством, и выстраивать прямую связь с аудиторией.

«UnaTuna — честный бренд, который работает по всем требованиям российского законодательства. Каждый наш продукт имеет свидетельство о государственной регистрации — принципиально важный документ, который выдается только после прохождения лабораторных испытаний на соответствие сырья и дозировок компонентов утвержденным законом нормам, гарантируя безупречное качество и безопасность продукции. Мы не просто производим нутрицевтики, мы развиваем культуру потребления БАДов в России», — подчеркнул Павел Колодкин.

Мы — то, что мы едим, и даже самые точные назначения и качественные добавки могут не дать ожидаемого эффекта, если не учитывать состояние кишечника. Микробиом сегодня рассматривается как ключевой регулятор иммунных и воспалительных процессов и психоэмоционального состояния. Этот самый большой орган (бактериальные клетки, находящиеся в желудочно-кишечном тракте, превосходят по численности собственные клетки человека в десять раз) непосредственно влияет на иммунитет и, как следствие, на качество жизни и «траекторию» старения. От того, насколько хороша количественно и качественно наш микробиота, зависит усвоение лекарств и БАДов. Причем биоразнообразие микроорганизмов в кишечнике является важным фактором, влияющим на здоровье: чем оно ниже, как, например, у людей с ожирением, тем выше риск метаболических нарушений, воспалений и ускоренного старения.

«Здоровый микробиом, как и долголетие, — это новый «люкс», причем очень пластичный: всего за несколько недель можно существенно улучшить качественный состав микробиоты, персонализируя стратегию питания и используя пробиотики, пребиотики, синбиотики, постбиотики», — уточнила Полина Бондарева, нутрициолог клиники «УГМК-Здоровье», аспирант кафедры микробиологии.

Главным регулятором микробиоты является питание: говорим твердое «да» овощам и клетчатке, большое содержание которой снижает риск возникновения раковых опухолей, а красным мясом и быстрыми углеводами стараемся себя не баловать. Отдельная рекомендация врачей — ежегодное обследование у гастроэнтеролога.

«Без качественного питания и сбалансированного режима активностей и отдыха должного результата от БАДов не будет (или он будет краткосрочным)», — считает эксперт по питанию и модификации образа жизни Алена Трусова.

Грамотный выбор биодобавок равно персонализация после анализов и консультации со специалистом, который оценит состояние организма. Но самое главное — научиться слышать себя, избавиться навсегда от парадигмы «нет времени даже поесть» и сформировать под свой образ жизни действительно оптимальное питание, наблюдать за реакцией организма на те или иные продукты и фиксировать причины дискомфорта, чтобы, в конечном итоге, понять «какой я человек, что мне подходит». «Ни один цифровед не знает о нашем организме больше, чем мы сами», — добавила Алена Трусова.

Восстановить связь с собственным телом, начать слышать и понимать сигналы и потребности очень помогает пилатес. Этот метод физической активности буквально переформатирует тело, создавая новые, здоровые паттерны движения, формируя правильную осанку, делая тело не только сильным, но и функциональным. Это настоящий «тренажер долголетия», основанный на комплексном воздействии на все тело. Кроме того, пилатес — и движение в целом — не просто неотъемлемый элемент активного долголетия, но и залог эффективности использования БАДов.

«Физическая активность напрямую влияет на метаболизм, лимфоток, гормональный баланс и усвоение нутриентов. Пилатес создает идеальные условия для усвоения микроэлементов, улучшая кровоток: разносит витамины, минералы, кислоты по телу, а также улучшает перистальтику кишечника, ставит на место внутренние органы, что способствует усвоению полезных веществ», — подчеркнула Ксения Федотова, тренер студии Pilates RCC.

Например, всем известный коллаген, как и кальций, не распространяется по телу и никуда не встраивается, если мышцы обездвижены. Витамины группы В и витамин С не работают без достаточной сатурации (при этом большинство современных людей дышат поверхностно), а пилатес как раз обучает тело глубокому диафрагмальному дыханию, повышая насыщение крови кислородом.

«В стремлении к функциональной молодости, долголетию и здоровью не стоит полагаться на «волшебную таблетку»: важно соблюдать баланс правильного питания, поддержки организма БАДами и осознанного движения», — добавила Юлия Федорова, PR-менеджер студии Pilates RCC.

Как сказал Джозеф Пилатес, мы выходим на пенсию слишком рано и умираем слишком молодыми. Расцвет жизни должен быть к семидесяти, а старость не должна наступить, пока нам не исполнится почти 100 лет. И у нас для этого есть все возможности — питание, нутрицевтика, движение, диагностика и осознанный образ жизни.

Подготовила Анна Капустина