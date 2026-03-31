Прокуратура начала проверку после обрушения плиты перекрытия дома в Тюмени

В Тюмени прокуратура организовала проверку по факту обрушения плиты перекрытия на балкон верхнего этажа в доме №20 на улице Газовиков, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Основанием для проверки стало сообщение в паблике «ЧС Тюмень», где говорится, что ремонт крыши был в планах, но в течение двух-трех лет так и не был завершен. В результате инцидента пострадавших нет.

Прокуратура также даст оценку работе уполномоченных органов и обслуживающей организации.

