Прокуратура начала проверку после обрушения плиты перекрытия дома в Тюмени
В Тюмени прокуратура организовала проверку по факту обрушения плиты перекрытия на балкон верхнего этажа в доме №20 на улице Газовиков, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Фото: паблик «ЧС Тюмень»
Основанием для проверки стало сообщение в паблике «ЧС Тюмень», где говорится, что ремонт крыши был в планах, но в течение двух-трех лет так и не был завершен. В результате инцидента пострадавших нет.
Прокуратура также даст оценку работе уполномоченных органов и обслуживающей организации.