Формула жизни

Грамотный финансист, как опытный врач, способен оценить состояние финансового здоровья и дать индивидуальные рекомендации по достижению личных целей. О значимости инвестиционного консалтинга, важности экспертизы и приумножении капитала при участии смарт-брокера рассказала Лилия Лапикова, директор по развитию Территории Урал ООО «Цифра брокер».



Фото: Вероника Никулина

Двадцать лет в «денежной» индустрии и банковской сфере, профкейсы в Wealth manager в Socit gnrale Monaco и «Сбербанк Первый», восемь лет развития группы «Цифра». Расскажите, что для вас жизнь в мире финансов.

Финансы — это гораздо больше, чем цифры. Это система решений, которая напрямую влияет на качество жизни людей. Именно это всегда было для меня главным интересом в профессии. С годами миссия становится более объемной. Если в начале карьеры ты сосредоточен на профессиональной реализации, то со временем понимаешь: ключевая задача — формировать среду. Среду финансовой осознанности, стратегического мышления и ответственности за собственный капитал. Сегодня моя миссия — помогать людям и бизнесу смотреть на деньги как на инструмент развития. Еще одно ключевое направление — развивать группу «Цифра» в регионах. Эта компания привлекла меня сочетанием технологичности, сильной аналитической базы и уважением к долгосрочной стратегии клиента. Это не про быстрые решения и не про эмоции рынка. Это про системную работу с капиталом. Состоятельные клиенты ценят консалтинг и понимают: чем больше профессиональных альтернативных мнений они получат, тем выше вероятность принять верное решение. Мы, инвестконсультанты «Цифры», экономим им время и предоставляем оперативный доступ к глубокой экспертизе. Для нас ориентир — быть смарт-брокером, мнение которого ценят.

Что определяет ваш карьерный и личностный рост?

Баланс между стратегией и гибкостью, расчетом и интуицией, аналитикой и пониманием людей. Но фундаментальный фактор — умение брать ответственность за собственную траекторию. Карьера — это не случайность и не внешние «удачные» обстоятельства. Это последовательность действий, которые человек предпринимает каждый день.

Но как бы ты ни выкладывался, в одиночку, без делегирования большой бизнес не построить. Залог успеха всегда в людях. Вот почему здесь и сейчас я занимаюсь развитием территории через работу с сознанием, наращивая долю вовлеченной команды: если не изменить восприятие — не изменится поведение. Сотрудник может быть формально лояльным. Но если он не видит смысла в бренде, его энергия будет нейтральная.

А настоящий бренд требует горящих глаз команды. Если рядовой менеджер хочет стать топом, но при этом не развивает личный бренд, не понимает свою роль амбассадора компании, не может справиться с внутренними проблемами, стрессом, то это желание так и останется «просто хотелкой». Вовлеченность и саморазвитие — это не про KPI. Это про ощущение: «я — часть чего-то живого, большого, сильного, и мне это важно».

Будучи бизнес-наставником, какие первостепенные задачи ставите перед собой?

Для меня наставничество — это не про передачу готовых рецептов успеха. Мир бизнеса слишком динамичен, чтобы существовали универсальные инструкции. Очень часто люди недооценивают собственный потенциал или, наоборот, распыляют энергию на десятки направлений. Моя задача — помочь человеку расширить масштаб мышления, научить смотреть на свои решения стратегически, находить возможности там, где раньше виделись только ограничения, и понимать последствия своих действий на несколько шагов вперед. Но, пожалуй, самое важное — это развитие ответственности за собственную траекторию.

Фото: Вероника Никулина

Что, по-вашему, критически важно для лидера?

Короля делает свита, а лидера — команда. И здесь важно не только собрать коллектив из сотрудников, каждый из которых обладает определенными качествами, но и умение наладить их совместную работу. Это все равно что создать механизм швейцарских часов. Плюс лидер должен обладать способностью прогнозировать будущее и воплощать этот прогноз в действия, быть устойчивым оптимистом и уверенным профессионалом.

Моя личная философия строится на принципе «все начинается с меня». Когда внутри нет претензий к миру — поверьте, мир отвечает взаимностью. Нужно постоянно работать над собой, прокачивать свои навыки, развивать способности, анализировать гипотезы, опираясь на опыт, тогда ты будешь управлять ситуацией, а не она тобой. «Семь раз отмерь…» — я стратегически выверяю разные варианты развития событий, без спешки и суетливости. Это мой стиль по жизни — и относительно управления инвестпортфелями, и в коммуникациях. Утонченно мягко, максимально этично — еще со времен практики в европейском банке я стараюсь прочувствовать и понять клиента, чего он хочет и на что готов. А дальше – действия из позиции взрослого со всей ответственностью за свои решения. И даже если «что-то пошло не так», я не зацикливаюсь, а нахожу новый маршрут. Поэтому со многими клиентами у меня сложились глубокие, доверительные, человеческие отношения. Они знают, что могут позвонить мне 24/7 и попросить поддержки, совета, но не делают этого из уважения к моим границам.

Каждому ли доступно развить инвестиционное мышление?

Практически каждому. Но важно понимать, что путь самостоятельного обучения часто сопровождается ошибками, которые на финансовом рынке могут достаточно дорого стоить. Человек без инвестиционного мышления реагирует на каждое движение рынка — покупает на пике, продает в момент страха. Инвестор действует иначе: он знает природу рыночных циклов и принимает решения системно, на основе анализа и долгосрочного понимания последствий. Поэтому инвестиционное мышление — это не столько про инструменты, сколько про дисциплину, терпение и способность сохранять рациональность там, где большинство действует эмоционально. Отсюда роль профессионального финансиста — стать тем самым «вторым взглядом», который помогает инвестору действовать в рамках стратегии даже в периоды неопределенности. Рынок может меняться, инструменты могут корректироваться, но стратегия должна оставаться устойчивой. Только в этом случае волатильность воспринимается не как угроза, а как часть естественного рыночного цикла.

Что подразумевает зрелая финансовая позиция?

Прежде всего, это способность принимать решения не под влиянием эмоций, новостей или краткосрочных колебаний рынка, а исходя из долгосрочной стратегии. Зрелый инвестор понимает: рынок всегда будет проходить через циклы. Вопрос не в том, будет ли турбулентность, а в том, насколько правильно вы подготовлены к ней. И здесь не последнюю роль играет помощь инвестконсультанта. Безусловно, базовые операции, такие как покупка ОФЗ или «голубых фишек», большинство клиентов могут выполнить самостоятельно. Но в циклах низкой ключевой ставки удерживать доходность на высоком уровне уже сложнее, и тогда приходит время работы с более сложными инструментами. При этом, когда вы добавляете в портфель нишевые ПИФы, корпоративные облигации, деривативы или структурные продукты, не лишним будет обратиться к профессионалу, чтобы не выйти за рамки риск-менеджмента и избежать убытков. Опять же портфель, который находится под постоянным контролем инвестконсультанта и подвергается регулярной ребалансировке, приносит доходность значительно выше, чем тот, который был собран и оставлен без внимания. Важно не только найти правильный момент входа, но также своевременно зафиксировать прибыль и уйти в более интересные активы.

Расскажите об инвестиционных трендах и методах «не паниковать» в условиях волатильности.

С момента пандемии фондовый рынок сильно изменился, как и другие сферы жизни в целом. Размеренность, стабильность утрачены, вместо них внутри финансового мира — «эмоциональные качели». В такой реальности каждый ищет «якорь» – того, кто даст спокойствие и уверенность, что все в порядке несмотря ни на что. Поэтому персональный менеджер, который обладает энергетикой безмятежности и несокрушимости, безусловно, будет востребован. Клиенты считывают его силу, его устойчивость к ситуации. И доверяют. В кризис экспертность консультанта становится особенно важна. На растущем рынке легко быть в плюсе, а вот в периоды турбулентности нужны особые компетенции, чтобы не только не потерять, но и заработать. Именно за это нас ценят клиенты, и не зря они даже готовы платить авансом, чтобы не остаться один на один с проблемой в трудные времена. Да, современный рынок становится все более технологичным и глобальным. Мы видим усиление роли алгоритмов и международной диверсификации активов. Сегодня клиент может получать доступ к аналитике, управлять портфелем и отслеживать инвестиции практически в реальном времени. При этом экспертное сопровождение по-прежнему остается ключевой ценностью, поскольку инвестиции — это не только данные, но и их интерпретация. Именно поэтому мы уделяем особое внимание обучению наших менеджеров: постоянно проводим тренинги, стресс-тесты, устраиваем встречи с аналитиками. И, конечно, продолжаем работать над инструментарием, чтобы предлагать клиентам новые нетривиальные решения, повышаем уровень технологичности и автоматизации бизнес-процессов.

Фото: Вероника Никулина

В чем особенность работы с премиальными клиентами?

У состоятельных клиентов, как правило, более сложная структура капитала, несколько источников дохода, бизнес-активы, международные интересы. Поэтому стандартный набор инвестиционных инструментов здесь уже недостаточен. Наш подход заключается в том, чтобы смотреть на капитал клиента системно, как на экосистему. Мы обсуждаем не только доходность портфеля, но и стратегию сохранения и роста капитала на горизонте многих лет: диверсификацию активов, защиту капитала, вопросы наследственного планирования, доступ к международным инвестиционным возможностям. Работа с премиальным сегментом — это всегда больше, чем управление инвестиционным портфелем, поэтому важную роль играет уровень персонального сопровождения. Для клиентов премиум-сегмента ценна не просто финансовая услуга, а доверительное партнерство, когда финансовый консультант становится стратегическим советником. По сути, речь идет о долгосрочной работе с капиталом, где ключевая задача — не только приумножение средств, но и формирование устойчивой финансовой архитектуры, которая будет работать на благополучие семьи и будущих поколений.

Как вам удается совмещать работу, наставничество и личную жизнь?

Я не разделяю жизнь на категории. Руководитель, мама, партнер, наставник — это просто разные роли. Важно не столько балансировать их математически, сколько присутствовать в каждой из них осознанно и сохранять ресурсность. Мне помогают дисциплина, движение, время для размышлений и умение периодически «выходить из шума» — информационного и эмоционального. Иногда лучшая точка для принятия решений — это не переговорная комната, а пространство тишины. Природа, путешествия, новые города — такие моменты помогают увидеть картину шире и перезагрузиться.

Вы, как мама, объясняете детям ценность денег?

Я убеждена, что финансовая грамотность формируется не лекциями, а ежедневным отношением к деньгам внутри семьи. Важно, чтобы дети с раннего возраста понимали простую вещь: деньги — это не просто средство для покупок, а результат труда, решений и ответственности.

Мы в семье стараемся не только в теории обсуждать, как формируются доходы, что такое накопления и почему часть средств всегда должна работать на будущее, но и на простых жизненных опытах исследуем, как правильно тратить, — совместно планируем крупные покупки, например. Мне хочется, чтобы у детей сформировалось здоровое отношение к деньгам, без страха и иллюзий, и понимание того, что финансовая устойчивость не возникает случайно. Это результат дисциплины, знаний и долгосрочного планирования. И, пожалуй, главный урок, который я стараюсь передать: деньги должны работать на человека и его свободу, а не становиться источником тревоги или постоянной гонки.

Главная ценность в жизни?

Для меня это прежде всего развитие — интеллектуальное, профессиональное, внутреннее. Мир слишком динамичен, чтобы позволить себе остановиться. Именно постоянное движение вперед позволяет мне оставаться интересной и полезной самой себе и людям вокруг. Деньги можно легко заработать и потерять. Гораздо сложнее, но бескомпромиссно важнее выстроить внутреннюю опору: настоящее благосостояние рождается из ощущения, что ты профессионал, что ты нужен и востребован — и в деле, и по-человечески.

Беседовала Наталья Каплун