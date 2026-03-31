«Важно, чтобы одежда была инструментом коммуникации»

Бренд MARÉM появился на российском рынке сравнительно недавно, но уже привлек внимание модной аудитории и профессионального сообщества. Его основатель, предприниматель Альберт Гальянов, рассматривает моду не только как индустрию, но и как способ коммуникации. В интервью «Коммерсанту» он рассказал, как опыт в другом бизнесе помог запустить фэшн-проект, зачем бренду философия и почему одежда может говорить больше, чем можно выразить словами.



Как вы пришли к запуску собственного бренда одежды?

Если говорить про активную фазу, то работа над брендом началась в 2023 году, когда мы уже осознанно сформировали команду и начали выстраивать концепцию. Но на самом деле это история с гораздо более длинным горизонтом — она уходит корнями в 2009 год, когда я впервые оказался в индустрии фэшн-ретейла.

Тогда у меня не было ни опыта, ни системного понимания рынка, но уже было внутреннее ощущение, что я хочу заниматься собственным проектом. Две мои первые бизнес-идеи оказались на гигантском кладбище не выстреливших проектов начинающих предпринимателей. В 2015 году мне захотелось открыть таксопарк, хотя у меня не было вообще никаких знаний об этой сфере. Из-за высокой конкуренции на рынке такси меня все отговаривали, но самое интересное, что именно этот проект, EXPERT PARK, полетел. Причем полетел настолько хорошо, что мы стали крупнейшим таксопарком в России.

Очень успешный опыт запуска бизнеса в неизвестной для меня сфере вновь пробудил во мне желание открыть свой модный бренд. Со временем это желание трансформировалось в конкретную идею. В общем, запуск MARÉM стал логичным продолжением моего предпринимательского и творческого пути.

В чем отличия подходов к ведению бизнеса в сферах такси и моды, а также как опыт с EXPERT PARK помог вам с запуском MARÉM?

Несмотря на то, что это разные индустрии, в основе подхода лежат схожие принципы. В обоих случаях бизнес — это отражение предпринимателя, его мышления и ценностей. При этом фэшн-индустрия требует гораздо большего внимания к эстетике, смыслам и эмоциональной составляющей. Опыт развития EXPERT PARK дал мне фундамент — системное мышление, стратегическое планирование, умение работать с рисками и выстраивать процессы. Плюс навык гибкости, который сегодня становится критически важным для любого бизнеса, особенно в креативной сфере.

Какую идею вы хотели выразить через бренд MARÉM?

Изначально это была история про желание самореализоваться. Я хотел проявить себя и стать лидером рынка фэшн-индустрии. То есть стремление было довольно прямолинейным, но по мере работы над брендом идея стала углубляться, расширяться, обрастать деталями. Поиск новых смыслов — это бесконечный процесс, и он лежит в основе нашего подхода к развитию.

Сегодня для меня важно, чтобы MARÉM был не просто одеждой, а инструментом коммуникации. Мы говорим о том, что одежда может транслировать внутреннее состояние человека, его ценности и настроение, раскрывать в нем новые грани. В этом смысле бренд становится своего рода языком, с помощью которого человек может выстраивать диалог с окружающим миром.

У каждой компании, особенно у той, которая работает в творческой сфере, должна быть своя философия. В чем заключается философия MARÉM?

В основе лежит идея экосистемы, в которой человек может раскрывать в себе новые грани личности, выражать уникальность, усиливать потенциал, обогащать восприятие себя и формировать собственный визуальный язык.

Мы не ограничиваемся только продуктом — для нас важно создать среду, в которой происходит внутренняя трансформация человека.

Принципиально важно, чтобы эта трансформация касалась не только основателя, но и всей остальной команды, а также наших партнеров и клиентов. Все, кто соприкасается с брендом, должны что-то получать от этого взаимодействия. Отдельно отмечу, что мы изначально закладывали в продукт идеи вневременности — нам важно, чтобы наши вещи оставались актуальными вне зависимости от смены трендов.

Насколько важен для развития бренда подбор правильной команды?

Формирование команды — это один из самых сложных и при этом один из ключевых этапов создания успешной компании. Мы проходили через разные ситуации, и, конечно, не обошлось без ошибок. Со временем сформировалось четкое понимание: важно не только профессиональное соответствие, но и совпадение по ценностям. Мы ищем людей, которые разделяют философию бренда и понимают, зачем они в этом проекте. В результате вокруг MARÉM складывается не просто рабочая команда, а сообщество единомышленников, которые развивают компанию вместе.

За счет каких решений вам удалось так быстро сделать бренд MARÉM заметным игроком в фэшн-индустрии?

Здесь нет какого-то одного решения, которое все определило. Это комплекс факторов, который складывается в общий результат. С одной стороны, помог мой предыдущий предпринимательский опыт — понимание того, как выстраивать процессы, как масштабировать бизнес и как управлять командой. С другой — педантичное внимание к деталям на всех уровнях работы: от разработки самого продукта до коммуникации с аудиторией. Но ключевым я все-таки считаю наличие у бренда идеи и «души» — без этого никакие инструменты не работают.

Для бренда одним из самых заметных событий последнего времени стала рекламная кампания с Ренатой Литвиновой. Как возникла эта коллаборация и почему именно она оказалась близка эстетике MARÉM?

Для меня это было достаточно органичное решение, поскольку изначально было понимание, что бренд должен взаимодействовать с сильными культурными фигурами. Это важная часть формирования его визуального и смыслового языка.

Рената Литвинова оказалась очень точным попаданием в эстетику бренда. В нашей новой коллекции мы работали с темой света и тени личности, и Рената идеально передает эту идею через свой образ и внутреннюю глубину. При этом было важно, чтобы наше видение одежды было интересно самой актрисе. Мы хотели получить от нее искреннюю реакцию, и наше взаимодействие оказалось действительно искренним.

Недавно MARÉM открыл свое первое пространство в Москве — в Столешниковом переулке. Почему для вас было важно появиться именно в этой локации?

Москва — это ключевой город для любого бренда, который стремится занять заметное место в индустрии. Причем не только на российском уровне, но и с точки зрения международного позиционирования.

Столешников переулок — это локация с сильной историей и высокой концентрацией модной аудитории. Для нас это не просто точка продаж, а часть стратегии — возможность встроиться в профессиональный контекст и усилить восприятие бренда.

Какой момент стал для вас подтверждением того, что бренд движется в правильном направлении?

Мне сложно выделить какой-то один конкретный момент, потому что в бизнесе это всегда совокупность факторов. Скорее, это система внутренних ориентиров, по которым ты оцениваешь движение. Мы регулярно анализируем показатели, смотрим на реакцию аудитории и обсуждаем результаты внутри команды. Плюс есть интуитивное ощущение, основанное на опыте. Когда рациональные показатели совпадают с этим внутренним чувством, появляется уверенность, что направление выбрано верно.

Модные издания называют MARÉM одним из самых перспективных молодых брендов, за которыми стоит следить. Каким вы видите следующий этап развития компании?

В ближайшей перспективе мы планируем максимально усилить свое присутствие на российском рынке и раскрыть потенциал бренда внутри страны. Это важный этап, который позволит сформировать устойчивую базу. Параллельно мы готовимся к выходу на международный уровень — это изначально было частью нашей стратегии. Мы рассматриваем MARÉM как глобальный проект и последовательно движемся в этом направлении. Уверен, что основной рост бренда еще впереди.

Беседовал Юрий Петухов