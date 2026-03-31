В Ростове с 1 апреля изменится схема движения автобусов №13

В Ростове-на-Дону с 1 апреля автобус маршрута №13 переведут на сокращенную схему. Информация об этом появилась на сайте Ростовского городского транспорта.

Теперь маршрут будет связывать СНТ «Утро» не с центром города, а с Северным жилым массивом. Движение будет осуществляться по следующей схеме: СНТ «Утро» – ул. 6-я Престижная – ул. 1-я Героическая – ул. Обсерваторная – ул. Орбитальная – Институт сервиса – ул. Орбитальная – пр. Космонавтов – пр. Королева – ул. Добровольского – ул. Волкова – пр. Космонавтов – ул. Орбитальная – Институт сервиса – ул. Орбитальная – ул. Обсерваторная – ул. 1-я Героическая – ул. 6-я Престижная – СНТ «Утро».

На линии будут работать два автобуса малого класса с интервалом в 30 минут.

Мария Хоперская