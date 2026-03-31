Среди своих

Новый весенне-летний сезон для самого центрального люксового торгового центра Екатеринбурга стал, по мнению команды проекта, красивой историей о том, как ностальгия встречается с мировыми трендами и формирует моду для Урала. Новая кампания ТЦ «Европа» родилась на стыке, казалось бы, несовместимых миров: индустриальной мощи Екатеринбурга, тепла меди, советских ковров и большой мировой моды. Бэкстейдж съемки — место, где повествование начинается. Здесь еще не видно итогового глянца, но уже чувствуется основа идеи. Код этой визуальной истории, по мнению Дмитрия Антюнина — стилиста проекта, заключается в том, чтобы сделать главным героем не только человека, но и время: то, которое мы помним, и то, в котором присутствуем здесь и сейчас. Именно на стыке и рождается контраст. С одной стороны, графичность, скульптурность, некоторая нуарность, острота современности. С другой — уютное, ностальгическое советское прошлое. Но речь здесь не идет не о пыльном ретромузее. Речь о переосмыслении наследия. О том, как соединить опыт советских 70-х с общемировыми тенденциями тех же годов и увидеть, как комфортно и уютно могла бы выглядеть эта эпоха сегодня, если убрать театральность и оставить только суть.



В кадре — медь и бетон (лицо уральской промышленности), а также советский ковер (лицо уральского дома). Вместе они создают тот самый эффект «своего», родного и знакомого, но поданного через призму особого визуального вкуса.

Гик-шик по-уральски

Важной составляющей построения кампании стало осмысление стилистом одного из самых громких модных трендов последнего времени — гик-шика. Родившийся на стыке интеллектуальности с современной модой, для ТЦ «Европа» гик-шик обретает особую уральскую идентичность. По словам стилиста, выбор одежды для образов рекламной кампании — это «соединение абсолютных трендов ближайших трех лет с тем, что на Урале действительно смогут носить».

Это та самая «новая ботаника», эстетика 70-х, замешанная на свободе, слоях, фактурах и легкой небрежности. Сочетание несочетаемого, ностальгия, ретро и при этом абсолютное удобство. В какой-то степени этот визуальный ряд становится точкой сбора новых смыслов, доказывая, что Урал сегодня — это далеко не провинция, а просто снимать «красивую одежду» становится недостаточным для региона. Перед нами попытка зафиксировать новый тип потребителя и модника — того, кто помнит свои корни (ковер), живет в индустриальном настоящем (бетон и медь) и выглядит так, что завтра этот образ может оказаться на улицах Милана или Парижа. Это и есть тот самый мир «среди своих» — пространство, где высокий мир моды становится чем-то личным.