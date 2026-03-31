Разговор на языке драгоценных камней

Природные образы, чистая красота камней и символизм легли в основу концепций новинок от ювелирных брендов Mercury, SERENDIPITY и LUCKY ZNAKY. Все три весенние коллекции объединяет стремление ювелиров превратить украшения в своеобразный язык, с помощью которого можно говорить о гармонии, внутренней энергии и индивидуальном стиле.



Красота цветущего сада послужила вдохновением для новой линейки Mercury, куда вошли серьги, кольца и кулоны. В украшениях коллекции Mercury Flower ювелиры бренда обращаются к образу бриллиантового цветка, отражающего женскую элегантность и внутреннюю гармонию. Сердцем украшений стали драгоценные камни огранки «сахарная голова», которая подчеркивает мягкие линии камня и его внутреннее свечение. Такое название обусловлено визуальным сходством со старинной формой сахара.

В коллекции Mercury Flower представлены халцедон, лунный камень и розовый кварц. Голубые и морские оттенки халцедона раскрываются в белом золоте, усиливающем холодные оттенки минерала, а насыщенный цвет оранжевого лунного камня лучше всего подчеркивает оправа из розового золота. Все камни гранятся специально для конкретных украшений, что помогает сохранить их природный характер и одновременно придать изделиям индивидуальность. Коллекция выдержана в современном классическом стиле и позволяет комбинировать украшения между собой, создавая собственные ювелирные композиции.

Другой взгляд на весеннюю эстетику предлагает коллекция Infinity бренда Serendipity, созданного компанией Mercury. Ее художественный принцип — иллюзия невесомости: благодаря почти незаметным оправам из желтого и белого 18-каратного золота цветные сапфиры и рубины будто парят в воздухе, а свет свободно проникает в камень и раскрывает глубину его цвета.

В колье, браслетах и серьгах линейки Infinity оттенки сапфиров выстраиваются в тонкий градиент — от прозрачных и светлых до насыщенных и глубоких. Мастера сохранили в дизайне ключевые принципы бренда: четкую геометрию, минимализм и функциональность. За счет простоты и лаконичности украшения отлично сочетаются с другими коллекциями и позволяют носить их ежедневно.

Ювелирный бренд Lucky Znaky, появившийся в Бангкоке, строит свою философию вокруг символов и энергии камней. Украшения марки вдохновлены восточной философией, древними мифами и традициями талисманов. Коллекция Lucky Flower продолжает эту идею: центральным элементом украшений стали полудрагоценные камни огранки «кабошон», мягко отражающие свет, словно капли росы на лепестках. Минералы обрамляются тремя золотыми лепестками в форме сердца — символа любви, который стал фирменным знаком бренда. В коллекции используются цитрин, гранат, перидот, малахит, розовый кварц, топаз, турмалин и другие камни, каждый из которых, согласно традиционным представлениям, связан с определенной энергией — начиная с жизненной силы и заканчивая эмоциональным балансом. Браслеты, серьги, кольца и кулоны из белого и розового золота с бриллиантами и цветными камнями превращаются в персональные символы, которые отражают характер и настроение своего владельца.