Королева красоты
Ювелирный дом CHAMOVSKIKH создал драгоценные короны для победительниц Международного конкурса красоты БРИКС
Для трех победительниц разных возрастных категорий Международного конкурса красоты «MISS, MRS, LITTLE MISS BRICS 2026», который впервые прошел со 2 по 8 марта в Казани, ювелиры CHAMOVSKIKH создали эксклюзивные короны, вдохновленные образом Аугусты — мифической богини красоты, нового женского символа ювелирного дома. Каждая из них — художественный манифест ценностей конкурса, среди которых широта мировоззрения, уважение к традициям своей страны и готовность быть голосом культуры на международной сцене. Символично, что ювелирные артефакты созданы в Екатеринбурге — городе, где проходит географическая граница Европы и Азии, а уникальный ювелирный стиль созвучен как западной, так и восточной цивилизациям.
Над реализацией масштабного проекта в течение года трудилась команда ведущих специалистов Дома CHAMOVSKIKH: от художников, технологов, 3D-моделлеров и геммологов до мастеров прототипирования, литья, монтажа, закрепки и полировки. Короны выполнены из золота, инкрустированы драгоценными камнями премиальных характеристик и коллекционными самоцветами из актива CHAMOVSKIKH. Для короны MRS BRICS и диадем MISS и LITTLE MISS BRICS разработаны специальные механизмы, позволяющие корректировать размер под индивидуальные параметры.
Фото: Chamovskikh
Корона Augusta Florens
Номинация LITTLE MISS BRICS
Золотая диадема «Цветущая Аугуста» — ювелирный образ расцвета, юной красоты и энергии внутреннего потенциала. Изящная композиция с бриллиантами, розовыми сапфирами, жемчугом и турмалинами рубеллитами воплотила в себе гармонию, где уже заложено будущее величие.
Корона Augusta Aurora
Номинация MISS BRICS
Вторая корона раскрывает образ Аугусты как символа пробуждения и осознанного становления. Чистый свет «Восходящей Аугусты» отражается в безупречном сочетании бриллиантов, коллекционных аквамаринов и премиального жемчуга. Изысканная диадема олицетворяет этап жизни, когда личная сила обретает форму и собственный вектор развития.
Корона Augusta Magna
Номинация MRS BRICS
Величественная золотая корона с бриллиантами, жемчугом, морганитами, розовыми сапфирами и турмалинами воплощает идею многогранности и равновесия. «Великая Аугуста» — так звучит название короны — высшая форма эстетической гармонии: зрелая, созидающая и объединяющая. Насыщенный алый рубеллит, венчающий корону, демонстрирует красоту как ответственную силу, способную объединять культуры и формировать духовное единство.