Королева красоты

Для трех победительниц разных возрастных категорий Международного конкурса красоты «MISS, MRS, LITTLE MISS BRICS 2026», который впервые прошел со 2 по 8 марта в Казани, ювелиры CHAMOVSKIKH создали эксклюзивные короны, вдохновленные образом Аугусты — мифической богини красоты, нового женского символа ювелирного дома. Каждая из них — художественный манифест ценностей конкурса, среди которых широта мировоззрения, уважение к традициям своей страны и готовность быть голосом культуры на международной сцене. Символично, что ювелирные артефакты созданы в Екатеринбурге — городе, где проходит географическая граница Европы и Азии, а уникальный ювелирный стиль созвучен как западной, так и восточной цивилизациям.



Над реализацией масштабного проекта в течение года трудилась команда ведущих специалистов Дома CHAMOVSKIKH: от художников, технологов, 3D-моделлеров и геммологов до мастеров прототипирования, литья, монтажа, закрепки и полировки. Короны выполнены из золота, инкрустированы драгоценными камнями премиальных характеристик и коллекционными самоцветами из актива CHAMOVSKIKH. Для короны MRS BRICS и диадем MISS и LITTLE MISS BRICS разработаны специальные механизмы, позволяющие корректировать размер под индивидуальные параметры.

Корона Augusta Florens

Номинация LITTLE MISS BRICS

Золотая диадема «Цветущая Аугуста» — ювелирный образ расцвета, юной красоты и энергии внутреннего потенциала. Изящная композиция с бриллиантами, розовыми сапфирами, жемчугом и турмалинами рубеллитами воплотила в себе гармонию, где уже заложено будущее величие.

Корона Augusta Aurora

Номинация MISS BRICS

Вторая корона раскрывает образ Аугусты как символа пробуждения и осознанного становления. Чистый свет «Восходящей Аугусты» отражается в безупречном сочетании бриллиантов, коллекционных аквамаринов и премиального жемчуга. Изысканная диадема олицетворяет этап жизни, когда личная сила обретает форму и собственный вектор развития.

Корона Augusta Magna

Номинация MRS BRICS

Величественная золотая корона с бриллиантами, жемчугом, морганитами, розовыми сапфирами и турмалинами воплощает идею многогранности и равновесия. «Великая Аугуста» — так звучит название короны — высшая форма эстетической гармонии: зрелая, созидающая и объединяющая. Насыщенный алый рубеллит, венчающий корону, демонстрирует красоту как ответственную силу, способную объединять культуры и формировать духовное единство.