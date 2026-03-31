Посольство Киргизии в Иране приостановило работу

Посольство Киргизии в Иране временно прекратило работу, сообщила пресс-служба диппредставительства. В ведомстве рекомендовали гражданам страны временно воздержаться от поездок в Иран.

Как сообщает 24.kg, гражданам Киргизии, находящимся на территории Ирана, рекомендовали быть бдительнее, избегать мест массового скопления людей и опасных районов, а также соблюдать требования местных властей. Им посоветовали постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и следить за официальными сообщениями.

Для получения помощи консульства гражданам рекомендовали обращаться на горячую линию консульского департамента МИД Киргизии или в диппредставительства страны в соседних с Ираном государствах.