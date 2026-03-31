Баскетбольный «Зенит» разгромил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

В понедельник, 30 марта, санкт-петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 100:63 (25:17, 26:6, 26:20, 23:20).

«Зенит» с 25 победами в 35 матчах идет на третьем месте в турнирной таблице. «Самара» потерпела седьмое поражение подряд. Команда, одержавшая всего две победы в 34 встречах, замыкает турнирную таблицу.

Андрей Сазонов