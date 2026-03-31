В томских вузах планируется ввести единый кампусный пропуск

Большой университет Томска (БУТ) до конца апреля намерен провести проработку проекта по внедрению кампусной карты, которая станет единым пропуском во все вузы города. Об этом сообщает пресс-служба Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В качестве одного из решений предлагается интегрировать кампусную карту в мессенджер МАХ для верификации электронных ID студентов и сотрудников БУТ. «В течение месяца рабочая группа проработает это и другие решения, чтобы в дальнейшем обеспечить технологический переход на новую пропускную систему БУТ», — говорится в сообщении.

Ожидается, что для обеспечения безопасности личных данных и цифрового ID будет задействован динамический QR-код, обновляющийся каждые 30 секунд. Кроме того, системе необходимо блокировать возможность создания скриншотов.

Проект БУТ реализуется в Томске с 2019 года. В его состав вошли все местные вузы и научно-исследовательские институты.

Александра Стрелкова