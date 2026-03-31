Трамп представил проект президентской библиотеки в Майами

Президент США Дональд Трамп поделился предполагаемым дизайном президентской библиотеки и музея Трампа в Майами. Рендеры здания в виде зеркального небоскреба и видеролик, созданный с использованием ИИ, опубликованы в аккаунте президента в социальной сети Truth Social.

Фото: @EricTrump

На изображениях представлен 50-этажный небоскреб с входной группой, оформленной в виде золотого портала. В вестибюле здания выставлен президентский самолет Air Force One, а также несколько самолетов ВВС США. Одна из аудиторий комплекса, предположительно концертный зал, в виде амфитеатра украшена гигантской золотой статуей Трампа в полный рост. На крыше здания обустроена копия сада, расположенного на территории Белого дома.

Сын президента Эрик Трамп в сообщении в социальной сети X заявил о своей причастности к созданию проекта, над которым работал последние шесть месяцев. Он добавил, что предлагаемый комплекс станет «вековым свидетельством выдающегося человека, выдающегося застройщика и величайшего президента, которого когда-либо знала наша страна».

По информации Bloomberg, строительство комплекса будет вестись на земельном участке в центре Майами площадью более 10,6 тыс. кв. метров. Участок был подарен Дональду Трампу штатом Флорида под возведение библиотеки. Он расположен рядом с Башней Свободы, историческим зданием в центре Майами. Его стоимость может достигать $100 млн. Строительство президентской библиотеки должно начаться в течение ближайших пяти лет.

Влад Никифоров