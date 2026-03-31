Лавров и Мантуров посетят Индию с официальным визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и первый вице-премьер Денис Мантуров в ближайшее время посетят Индию, сообщил замглавы МИД Андрей Руденко по итогам российско-индийских межмидовских консультаций в Нью-Дели.

Господин Руденко уточнил ТАСС, что визит Сергея Лаврова в Индию запланирован на 14–15 мая. Глава МИД примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС. В 2026 году Индия председательствует в БРИКС. Кроме того, министр проведет отдельные переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Господин Мантуров в ближайшее время отправится в Нью-Дели также для встречи с Субраманьямом Джайшанкаром в рамках комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству двух стран. В эти же сроки ожидается поездка в Индию зампредседателя Совета Федерации Владимира Якушева, у которого запланированы встречи по партийной линии с парламентариями из Индии.